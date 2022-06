Apple svela i nuovi MacBook Air e il rivoluzionario chip M2

Nel corso della conferenza annuale degli sviluppatori che si è tenuta ieri a Cupertino, in California, Apple ha presentato i suoi nuovi prodotti di punta: il MacBook Air, con l'innovativo chip M2, e un aggiornamento completo del suo sistema operativo per auto (Apple CarPlay). Annunciate, inoltre, nuove funzionalità e aggiornamenti al software di iPhone, Apple Watch e MacBook.

Tra le novità, in particolare nel prossimo sistema operativo per smartphone, iOS16, che arriverà in autunno su iPhone, una maggiore personalizzazione sulla schermata di blocco e sulla funzione di dettatura dei testi, con la tastiera che resta aperta mentre si detta per correggere velocemente gli errori. Sarà inoltre possibile correggere o eliminare i messaggi inviati tramite iMessage. Introdotta anche una funzione privacy per proteggere le vittime di abusi: si chiama Safety Check ed è una nuova voce all'interno del menu del prossimo sistema operativo, con cui disabilitare in modo rapido le condivisioni di dati con amici e applicazioni. Annunciato anche un nuovo sistema di pagamento, Pay Later, che permetterà di pagare a rate.

L'azienda non ha citato i due temi su cui il colosso tecnologico è atteso: la sua piattaforma per il download di applicazioni mobili e le realtà aumentata e virtuale.