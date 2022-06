Giappone: ecco la capra-robot per aiutare i contadini nei lavori pesanti

Ha grandi corna ricurve, cammina su quattro zampe su terreni impervi e sa muoversi persino sulle superfici più lisce usando delle ruote nascoste al suo interno.

È il nuovo robot-capra prodotto dalla Kawasaki, l’azienda nota principalmente nell’ambito motociclistico e che già da cinque anni ha iniziato a brevettare umanoidi e affini da introdurre nel mercato.

La nuova creatura è soprannominata “Bex” ed è in grado di trasportare carichi fino a 100 kg, è alimentata a batteria e può muoversi autonomamente o tramite telecomando.

L’obiettivo della casa madre, produttrice anche di macchine industriali e attrezzature pesanti, è quello di utilizzare il quadrupede tecnologico nelle realtà lavorative che risultano carenti di manodopera giovane e in un Paese che sta invecchiando sempre di più.



"In una società che invecchia, può aiutare gli anziani che hanno bisogno di muoversi con carichi gravosi. Ad esempio, può supportare le industrie agricole o forestali in cui la gente ha bisogno di spostare grossi carichi", ha detto alla Reuters Noboru Takagi, Robot Business Division Executive Officer di Kawasaki Heavy Industries.

L'azienda continuerà a testare Bex quest'anno e spera di commercializzare il robot nel 2023.