Ucraina, Draghi, Macron e Scholz a Kiev: "Viaggio molto importante"

"Siamo venuti per inviare un messaggio di unità europea verso tutti i cittadini ucraini. Un messaggio di sostegno perché le prossime settimane saranno molto difficili". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, scendendo dal treno che dalla Polonia lo ha portato a Kiev, "in un luogo di guerra dove sono stati commessi massacri", insieme al premier italiano Mario Draghi e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Macron è accompagnato anche dal ministro degli Esteri francese Catherine Colonna. "Questo viaggio è molto importante per l'Ucraina, l'Europa e la stabilità globale", ha detto.

È "importante" che i capi di governo delle tre principali nazioni dell'Unione europea si rechino a Kiev e mostrino il loro sostegno all'Ucraina" ha detto alla Bild il cancelliere tedesco. "Non vogliamo solo dimostrare solidarietà, vogliamo anche assicurare che l'aiuto che organizziamo - finanziario, umanitario, ma anche per quanto riguarda le armi - proseguirà" anche in futuro. "E che lo continueremo finché sarà necessario per la lotta per l'indipendenza dell'Ucraina", ha commentato Scholz.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato accolto a Kiev dalla vicepremier ucraina Olha Stefanišyna. Nel corso della giornata Draghi in programma la visita ad alcuni dei luoghi simbolo del conflitto, tra cui Irpin, prima dell'incontro con il presidente Volodymyr Zelensky insieme al cancelliere tedesco e al presidente francese.

Le sirene di allarme anti-aereo sono risuonate a Kiev mentre è in corso la visita dei tre leader europei.

La missione di Draghi, Macron e Scholz ha un significato forte, all'insegna dell'unità e della piena coesione dei Paesi europei nel condannare l'invasione dell'Ucraina, nel sanzionare la Russia e nell'aiutare Kiev, come spiegano fonti di Palazzo Chigi. L'Italia, aggiungono le stesse fonti, ha costantemente contribuito a livello europeo in un duplice binario: nell'approvazione dei vari pacchetti di sanzioni senza precedenti alla Russia; nel garantire l'unità e il coordinamento in tutti gli aspetti del sostegno all'Ucraina: politico, militare, finanziario e umanitario.

L'intento della missione è anche fare il punto sugli ultimi sviluppi della situazione del Donbass, ma anche un'analisi sulle forze in campo e sull'esercito ucraino in particolare. Draghi - si ricorda ancora - ha sempre sollecitato ogni sforzo per aiutare a raggiungere quanto prima un cessate il fuoco e per dare nuovo slancio ai negoziati di pace e ha affermato più volte che dovrà essere l'Ucraina, e nessun altro, a decidere che pace accettare. Non una pace imposta, anche perché se non fosse accettabile non sarebbe neanche sostenibile.

La visita dei tre leader Ue servirà anche a fare il punto sullo sblocco dell'export del grano ucraino. Dall'inizio della guerra si assiste infatti a una crisi alimentare senza precedenti che richiede azioni multilaterali concrete. Occorre garantire corridoi marittimi sicuri per consentire l'accesso e la partenza delle navi mercantili dai porti ucraini, in particolare Odessa.

L'Italia sostiene un ruolo attivo delle Nazioni unite e Draghi già durante il viaggio a Washington ha posto l'attenzione e la massima priorità al tema, anche quale primo esempio di dialogo che si costruisce tra le due parti per salvare decine di milioni di persone, mentre in Israele ha ribadito che "dobbiamo operare con la massima urgenza dei corridoi sicuri per il trasporto del grano".

Il nostro Paese resta impegnato costantemente anche con gli altri partner Ue e G7 per trovare alternative al trasporto di cereali fuori dall'Ucraina, con il coinvolgimento di attori e infrastrutture italiani chiave e, in stretto coordinamento con la presidenza tedesca del G7, l'Italia ha ospitato la scorsa settimana il primo Dialogo ministeriale mediterraneo sulla crisi alimentare, incentrato sull'impatto della crisi alimentare sull'intero Sud e sulle soluzioni congiunte attraverso mezzi innovativi di cooperazione.

Nei primi giorni della guerra l'Italia ha fornito 110 milioni di euro come supporto al bilancio generale del governo ucraino, e ha previsto altri 200 milioni di aiuti a Kiev, come annunciato ad aprile dal ministro Franco. Un sostegno, si fa notare ancora, che si concretizza anche negli sforzi del processo di ricostruzione, che è già un argomento di discussione prioritario con l'Ucraina e i partner e le istituzioni finanziarie internazionali.