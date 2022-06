"Arrivo dei 'liberatori' nel Donbass"

Questo è il villaggio di Shchurovo, vicino a Liman nella regione di Donetsk, o perlomeno quel che ne resta. Naturalmente sono completamente saltate le reti dei servizi ed è difficile anche reperire acqua potabile. I russi, come anche nelle grandi città, Mariupol per prima, non si sono preoccupati di salvaguardare qualcosa nei territori che occupano e che poi potrebbero puntare a tenere in maniera definitiva in seguito alle trattative diplomatiche. Sembrano propendere più per una distruzione totale, pensando poi evidentemente ad una ricostruzione successiva.