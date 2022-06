AstroSamantha: a bordo della Stazione spaziale il Sole non tramonta mai - video

Samantha Cristoforetti, l'astronauta dell'Esa sulla Stazione spaziale internazionale per la Missione Minerva, ha messo su Twitter un meraviglioso video in time-lapse dove il Sole è sempre visibile dalla Iss e lo spiega con entusiasmo: "Nelle stagioni "high-beta" il piano della nostra orbita è tale che non veniamo mai oscurati dalla Terra, il che significa che il Sole non tramonta mai davvero. Guarda!"