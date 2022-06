Ucraina, atmosfera surreale sulla spiaggia di Berdyansk tra esplosioni e risate - video

Con l'arrivo del caldo e della bella stagione i ragazzi di qualsiasi parte del mondo, che ne hanno la possibilità, corrono in spiaggia, e così fanno anche gli autori di questo video. Ma questi sono ragazzi di Berdyansk, città del Donbass affacciata sul Mare d'Azov a pochi chilometri a ovest da Mariupol e questa non è un'estate come le altre, ma un'estate di guerra, ancora drammaticamente in corso. Una guerra talmente presente nella loro vita da diventare una realtà con cui convivere, tanto che la ragazza che sta girando il video, dopo lo spavento iniziale dovuto all'esplosione alle loro spalle, esplode in una fragorosa risata.