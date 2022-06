Austria-Danimarca: dal nulla si apre voragine in campo. Skov Olsen se ne accorge e ferma il gioco

A fine partita nel centrocampo dell'Ernst Happel Stadion si è aperta una buca profonda decine di centimetri. A rendersene conto è stato il danese Andreas Skov Olsen, che - come mostrano le immagini tv - ha messo la gamba dentro per far comprendere la profondità della voragine. “Terribile, il buco avrebbe potuto rovinare la carriera di qualcuno, fortunatamente non è successo” ha commentato il giocatore.