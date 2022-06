Biden inciampa salendo le scale dell'Air Force One: non è la prima volta

Un'esitazione di Joe Biden ha fatto temere il ripetersi del piccolo incidente avvenuto circa un anno fa: mentre saliva la scaletta dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti inciampò tre volte (fino a cadere) reggendosi sul corrimano. Si rialzò prontamente, togliendosi la polvere da un ginocchio. Questa volta, invece, non è servito. Biden ha perso l'equilibrio per un istante e prontamente l'ha recuperato.