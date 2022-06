Bombardata Lysychansk, colpiti edifici amministrativi e abitazioni - Video

La polizia ucraina ha diffuso queste riprese che mostrano le conseguenze dell'ultimo bombardamento russo su Lysychansk, la città della regione di Luhansk contigua a Severodonetsk. Il video mostra i gravi danni subiti da edifici amministrativi, abitazioni e strade. Una nota della Polizia dà notizia che sia stato raso al suolo anche un centro di distribuzione di aiuti umanitari e che oltre quaranta persone vivevano all'interno. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. "Stiamo lavorando per documentare i loro crimini di guerra”, dice un agente di polizia in coda al filmato.

Oggi (domenica) le autorità delle repubblica separatista di Luhansk hanno riferito che le loro truppe, supportate da quelle russe, avrebbero raggiunto la periferia della città. Sempre oggi, una quindicina di chilometri a sud del centro cittadino è stato ucciso da artiglieria ucraina il generale russo Roman Kutuzov.



(Video della Polizia di Lysychansk via Associated Press)