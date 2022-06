I tifosi dell'Argentina a Wembley in ricordo di Maradona - Video

Italia-Argentina. A Wembley, in Inghilterra. Una partita che evoca miriadi di sensazioni per i tifosi sudamericani.

E' la “finalissima”: la sfida tra i campioni della Copa America contro i campioni d'Europa.

L'ultima volta che si giocò questo tipo di partita risale a 29 anni fa. Per il Vecchio Continente la Danimarca. Anche in quel caso in campo l'Argentina. Ma a indossare il numero 10 era Diego Armando Maradona.

Quel “pibe de oro” che proprio contro l'Inghilterra, oggi Paese ospitante, ha segnato la storia con 2 gol indimenticabili - la “mano de dios” e “el gol del siglo” - durante i mondiali che avrebbero consacrato l'Argentina campione del Mondo.

Per questo a Wembley, per le strade, e fuori allo stadio, è festa pressoché ininterrotta di tifosi sudamericani, nel ricordo di Diego Armando Maradona.