Il ct dell'Ucraina Petrakov: abbiamo giocato per chi combatte in trincea

“Non ho emozioni. Tutte le mie emozioni le ho lasciate sul campo di calcio”. Così il ct della nazionale ucraina Oleksandr Petrakov nella conferenza stampa dopo la partita vinta con la Scozia, che vale l'accesso alla finale di playoff in vista dei mondiali di calcio di Qatar 2022.

“Noi abbiamo giocato per loro, abbiamo giocato per coloro combattono in trincea, che combattono fino all'ultima goccia di sangue. Noi abbiamo giocato anche per gli ucraini, per le persone che soffrono ogni giorno. Si, abbiamo fatto un piccolo passo avanti verso il nostro grande obiettivo. Ma abbiamo ancora una partita con il Galles davanti a noi. Noi faremo in Galles tutto ciò che le persone si aspettano da noi. E renderemo gli ucraini orgogliosi di essere ucraini, proprio come la mia squadra ed io siamo estremamente orgogliosi di essere ucraini".