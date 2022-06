L'Ucraina si gioca uno storico accesso ai mondiali in Qatar

L'ultima qualificazione ai mondiali risale al 2006, dove fu eliminata dall'Italia nei quarti di finale. Stavolta però il ct Oleksandr Petrakov, che ha sostituito Shevchenko dopo gli Europei 2021, dovrà scalare una montagna per bissare quell'impresa. Anche perché, prima dell'invasione russa, l'ultima partita ufficiale della nazionale risaliva a ottobre, visto che poi iniziava la lunga pausa invernale del campionato ucraino.

Il centrocampista del Manchester, United Oleksandr Zinčenko, in una conferenza stampa in lacrime: il nostro sogno è la pace, ma daremo tutto in campo.