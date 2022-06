Caos ai seggi, a Palermo mancano i presidenti

Alle 7, ma anche alle 10, a Palermo alcuni cittadini sono andati via nel caos senza poter esprimere la propria intenzione di voto. Un fatto grave che un "numero così elevato di presidenti di seggio non si sia presentato alle urne", sostiene il ministro dell'interno Luciana Lamorgese. “Un tale atteggiamento esprime una assoluta mancanza di rispetto per le Istituzioni e per i cittadini chiamati in questa giornata elettorale e referendaria a esercitare un diritto costituzionale fondamentale per la vita democratica del Paese”. Parole pesanti con possibili sponde dalla Procura di Palermo già interessata a tracciare eventuali profili di responsabilità conseguenti alle segnalazioni inviate dal Comune, competente per le procedure di insediamento dei seggi e di sostituzione dei presidenti.