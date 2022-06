Covid, La Vecchia: contagi in aumento, tre consigli per affrontare l'estate

Tre consigli in vista dell’estate “Proteggere gli anziani e i fragili” è la priorità secondo Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente all'università Statale di Milano. Anche per gli adulti e i giovani la malattia può essere molto fastidiosa per cui “è bene evitare gli assembramenti”. Il terzo consiglio è “prestare attenzione ai sintomi” che con Omicron 5 possono essere confusi con altre patologie.