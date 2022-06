Caro energia, il ministro Cingolani: "Non riapriremo le centrali a carbone chiuse"

“Il fatto che si possa utilizzare il carbone in questo periodo, per al massimo due anni, per sopperire la mancanza di gas, in un periodo transitorio, ci farà risparmiare e l'impatto ambientale sarà minimo e compensato dall'aumento delle rinnovabili. In ogni caso non si riapriranno centrali a carbone chiuse, si utilizzeranno quelle già aperte”, così il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a margine del convegno “L'indipendenza energetica per le competitività in Italia” a Roma.