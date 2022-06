Casaleggio: ci fu un incontro per non far votare Di Battista capo M5s

Davide Casaleggio e Enrica Sabatini dell'associazione Rousseau confermano per la prima volta a Report un incontro nel 2020 che fece sì che lo storico attivista già parlamentare Alessandro Di Battista non prendesse il sopravvento e diventasse leader del Movimento 5 Stelle.

Le interviste andranno in onda questa sera (lunedì) su Rai3 in un'inchiesta a firma Danilo Procaccianti che analizzerà il ruolo di Davide Casaleggio all'interno del movimento, prima che le strade si dividessero. Nel corso della puntata saranno trattate anche le indagini della procura di Milano per traffico di influenze illecite, che vedono iscritti a registro i nomi di Beppe Grillo e dell'armatore Vincenzo Onorato, patron di Moby.

Si legge nel comunicato stampa di Report: “Il reato, commesso da chi si fa promettere o dare denaro sfruttando le sue relazioni con un pubblico ufficiale, è stato inasprito proprio dai Cinquestelle. Onorato, secondo le ipotesi della procura, dopo aver pagato Grillo attraverso alcuni contratti commerciali, avrebbe richiesto al garante dei Cinquestelle una serie di interventi in favore di Moby Spa che Beppe Grillo avrebbe poi veicolato a esponenti politici. Nell'ambito della stessa inchiesta sono state eseguite perquisizioni anche nella sede della Casaleggio Associati e si è scoperto che anche Davide Casaleggio avrebbe preso soldi da Onorato. Si tratta di un contratto da 600 mila euro l’anno per la stesura di un piano strategico per sensibilizzare gli stakeholders alla tematica dei benefici fiscal”