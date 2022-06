Caso Di Maio, Toninelli: "Luigi sta sbagliando, è un pezzo di storia del Movimento Cinquestelle"

"Luigi sta sbagliando ma non per questo dobbiamo essere contenti se se ne va. Io spero che ci ripensi. Non dimentichiamoci che è un pezzo di storia del Movimento 5 Stelle" ha commentato l'ex ministro e senatore M5S Danilo Toninelli fuori da Palazzo Madama. “Chi crede che Movimento 5 Stelle sia morto si sbaglia. Noi non siamo come i vecchi partiti perché non abbiamo approfittatori al nostro interno. Siamo come adolescenti che perdono di vista l'obiettivo a causa del litigio”, ha aggiunto.