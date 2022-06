Le fiamme che divorano una chiesa ucraina del 1526 - video

Le fiamme divorano la storica chiesa di “Tutti i Santi della Lavra” di Svyatohirsk, nel Donetsk, costruita nel 1526. Secondo i media ucraini, la chiesa -che è parte di un momnastero - è stata colpita dai bombardamenti russi e ha preso fuoco. Non ci sarebbero vittime.

"Gli occupanti sanno esattamente che cosa viene bombardato. Sanno che non ci sono obiettivi militari sul territorio di Svyatohirsk Lavra. Si sa che ci sono circa 300 civili in fuga dalle ostilità, di cui 60 bambini. Ma ancora l'esercito russo sta bombardando. A loro non importa che cosatrasformare in rovina", ha scritto su Telegram il presidenteucraino Volodymyr Zelensky commentando il bombardamento del monastero di Ognissanti.

Ma Mosca respinge le accuse: il ministero della Difesa russo afferma che il rogo al monastero - completamente di legno - e' stato appiccato dai "nazionalisti ucraini che si ritiravano dalla città di Svyatogorsk, nella Repubblica popolare di Donetsk". L'esercito russo ha dichiarato di non condurre operazioni di combattimento nella regione.