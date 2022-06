Chris Martin in un pub improvvisa al piano una canzone per festeggiare due sposini

Chris Martin ha fatto una bella sorpresa a due futuri sposi che erano in un pub nei pressi di Bath. Dopo aver saputo che i due ragazzi erano suoi accaniti fans e che avrebbero usato una delle sue canzoni come colonna sonora del loro matrimonio il cantante si è seduto al piano e ha improvvisato per loro “Sky full of stars”.

Il leader dei Coldplay era capitato per caso nel locale assieme alla sua compagna Dakota Johnson: i due erano di ritorno dal Festival di Glastonbury.