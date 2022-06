Clacson e fuochi d'artificio salutano il ritorno del Palermo in serie B

Clacson e fuochi d'artificio salutano il ritorno del Palermo di Silvio Baldini in serie B, prevalendo contro il Padova nella finale dei playoff. Dopo un limbo durato tre anni, riecco i rosanero nel calcio che conta. La festa è iniziata subito al Renzo Barbera, con i suoi 35 mila tifosi che hanno gremito lo stadio spingendo sempre i loro eroi. Incontenibile la gioia dei palermitani e come un'onda si è diffusa in tutta la città con il centro presso d'assalto da auto e da gruppi di tifosi.