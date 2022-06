"In pericolo il futuro delle donne"

Come altri atleti in queste ore anche la 18/enne Coco Gauff ha commentato la sentenza della Corte Suprema sul diritto all'interruzione di gravidanza: "Ovviamente sono molto delusa - ha detto Coco - perché stiamo tornando indietro. Ma non dobbiamo mollare. Anzi, esorto tutti a utilizzare la propria voce perché possiamo ancora ottenere il cambiamento, e spero che ciò accada".