Colata di fango e detriti a Laglio, sul lago di Como: danni ingenti

I vecchi del posto sostengono di "non avere mai visto in tanti anni una cosa simile", il lago di Como trasformato in una colata di fango e pietre dal violento nubifragio che nella notte ha scaricato oltre 90 millimetri di pioggia, come quella caduta negli ultimi cinque mesi. Careno, Triangolo Lariano e Laglio, dove si trova la residenza italiana di George Clooney, sono i centri più colpiti, gli stessi costretti a fare i conti col maltempo già lo scorso luglio. "L'anno scorso poteva essere una fatalità, ora no", dicono i residenti, costretti dal nubifragio a imbracciare di nuovo la pala per liberare strade, cantine e garage da acqua e fango. Decine le persone evacuate dalle proprie abitazioni.



Disagi anche nel Bresciano, dove in un'ora è caduta la pioggia di un mese. Violente piogge hanno colpito anche il Ravennate.