Colpito un ospedale a Donetsk, separatisti: "Attacco ucraino più feroce dal 2015"

Il personale di un ospedale pediatrico di Donetsk, città controllata dai separatisti filo-russi, ha mostrato agli inviati di Associated Press i danni che l'edificio ha subito a causa di quello che hanno detto essere stato un bombardamento. Dmitry Bessonov, vice direttore della struttura, afferma che ci sia stata “una reale minaccia alle vite dei bambini” che erano attaccati a macchine salvavita e non potevano essere spostati nei sotterranei, dove secondo i media russi il personale ha portato tutti gli altri pazienti per proteggerli dall'incendio che si sarebbe propagato dopo che l'ospedale è stato colpito.

I separatisti hanno anche accusato le forze ucraine di aver colpito un mercato, uccidendo tre civili e ferendone altri 18. L'agenzia di stato russa Ria Novosti ha definito quello di ieri “il bombardamento ucraino più feroce dal 2015": sarebbe durato oltre due ore e sarebbero state usate anche munizioni a grappolo. I morti sarebbero in totale sei, secondo le autorità dell'autoproclamata Repubblica popolare.

"In alcune aree del Donbass, le Forze armate ucraine non solo si stanno difendendo, ma stanno anche avanzando gradualmente. I nostri soldati hanno liberato tre villaggi nella regione di Donetsk e spostato la linea del fronte di 15 chilometri", ha affermato ieri lo Stato maggiore ucraino.

L'agenzia Tass riferisce che i separatisti filorussi di Donetsk hanno chisto alla Russia di utilizzare più missili Iskander e caccia per distruggere l'artiglieria ucraina.



(video Associated Press)