Combustibili fossili: la Russia ha incassato 93 miliardi di euro in 100 giorni di guerra

C'è la Cina, la Germania e poi l'Italia tra i principali acquirenti di combustibili fossili dalla Russia. Secondo il Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), l’Ue ha rappresentato il 61% delle importazioni di fossili, ovvero circa 57 miliardi di euro, dal 24 febbraio al 3 giugno. La Cina avrebbe importato 12,6 miliardi di euro, seguita da Germania (12,1 miliardi) e Italia (7,8 miliardi). Secondo questo grafico, diffuso dai media ucraini, le casse di Mosca avrebbero raccolto dunque oltre 93 miliardi di euro dall'esportazione di combustibili fossili nei primi 100 giorni di guerra in Ucraina.