Come si fa footing sulla Stazione Spaziale? Ce lo mostra Astrosamantha

Durante la loro permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti devono necessariamente allenare i muscoli, altrimenti rischiano non solo che questi si atrofizzino ma ance conseguenze più gravi legate ad osteoporosi ed altre complicazioni circolatorie. Il nostro corpo è pragmatico e tende a smettere di usare ciò che non gli è necessario: in assenza di gravità i muscoli devono compiere sforzi minori, le ossa non devono sopportare il peso legato alla gravità e perfino il cuore si altera. Il sistema cardiocircolatorio inoltre subisce anche danni legati legati alla mancanza di gravità ancor più che alla mancanza di sforzo, causando un problema che viene detto “cuore tondo dell'astronauta”, il cuore tende ad assumere una forma sferica con seri problemi cardiaci conseguenti. In questo video, Samantha Cristoforetti, direttamente dalla ISS, ci mostra come si svolge un allenamento di footing.