Con l'autogol sfuma il mondiale dell'Ucraina del calcio: i giocatori commossi in campo

La sconfitta per 1 a 0 contro il Galles certifica la mancata partecipazione ai Mondiali per l'Ucraina. Dopo la vittoria dell'Eurovision, gli ucraini speravano di ripetere con il calcio un successo: l'accesso al mondiale. Così non è stato. “È una forte delusione. Molte persone volevano questa vittoria, questa vittoria era necessaria per il popolo ucraino”, sono le dichiarazioni dei tifosi che aggiungono “Sarebbe stato un sostegno per le regioni che sono attualmente sotto attacco o quelle che sono occupate” e “La vittoria sarebbe stata una spinta morale per il nostro esercito e per l'intera Ucraina”.