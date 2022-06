Mezzi russi colpiti e in fiamme, fonti: "Sono stati gli ucraini con i lanciarazzi M142 Himars"

Il nome del lanciarazzi probabilmente usato in questa azione è M142 HIMARS, acronimo che vuol dire High Mobility Artillery Rocket System.

A maggio l’amministrazione Biden ha annunciato un piano per dare all’Ucraina i lanciarazzi M142, dopo aver ricevuto assicurazioni da Kiev che non avrebbe usato queste armi per colpire target nel territorio russo. Biden ha imposto la condizione per cercare di evitare una escalation della guerra in Ucraina.