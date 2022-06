"Conte sei un pagliaccio", ma l'ex premier non ci sta. Ecco come reagisce

L'episodio è avvenuto durante la campagna elettorale in Sicilia

Le immagini documentano uno “scambio di vedute” tra un cittadino che si è avvicinato all'ex presidente del consiglio contestandolo - “Sei un pagliaccio” - durante un momento della campagna elettorale in Sicilia. Nel video, girato da una terrazza, lo scambio verbale si percepisce a fatica: “Qual è la tua posizione politica? Qual è la posizione che ho cambiato? Se non riesci a dirmelo, allora il pagliaccio sei tu. Non lo trovi un politico che viene e ti guarda negli occhi e ti spiega”, ha precisato Conte.