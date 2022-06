La pandemia in Italia

Siamo di nuovo in pandemia, R con T a 1.07: nessuna regione a rischio basso, 9 a rischio alto, per 12 rischio moderato, dice il rapporto dell'istituto Superiore di Sanità, più 2,2% i ricoveri nelle terapie intensive, quasi l'8% in più nei reparti ordinari. Gerardo D'Amico ne ha parlato con la epidemiologa Stefania Salmaso.