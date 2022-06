Colombia, crolla una tribuna durante la corrida: 8 morti e una sessantina di feriti

Nelle immagini dall'alto, divenute virali sui social media, un intero settore della tribuna laterale che crolla rovinosamente trascinando con sé il pubblico seduto, con il fuggi fuggi generale in tutta l'arena. Almeno 8 persone sono morte ed una sessantina sono rimaste ferite durante una corrida ad El Espinal, in Colombia. In un video ripreso da un drone si vedono diverse spettatori lanciarsi dalle tribune cercando di aiutare i feriti. Il toro è uscito dall'arena, scatenando il panico tra il pubblico.

Secondo quanto riportato da quotidiano El Espectador, nel bel mezzo delle 'corralejas', che si svolgono questo fine settimana, sono crollati almeno sei palchi.

Tra le vittime due donne, un minorenne ed un uomo. Il crollo è avvenuto intorno a mezzogiorno. Nei video registrati dai partecipanti si vede come, mentre alcune persone entrano nell'arena, dove si trova il toro, uno dei lati crolla trascinando con sé gli spalti circostanti.