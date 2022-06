Ecco Ale, il piccolo e raro rinoceronte bianco nato allo zoo di Cuba

I guardiani dello zoo nazionale di Cuba sono particolarmente orgogliosi di Ale, il piccolo e rarissimo rinoceronte bianco nato all'inizio di questo mese nel parco zoologico alla periferia della capitale, L'Avana. Ale ha un colore grigio-marrone, è grassottello e molto carino, secondo il personale che lo ha in cura.

I piccoli di rinoceronte sembrano simili agli adulti, ma hanno un moncherino al posto del corno e un aspetto più docile. Ma soprattutto il rinoceronte bianco è una specie minacciata e agli zoo di tutto il mondo è stato chiesto di riprodurlo in cattività nella speranza di creare una banca genetica che aiuterà a preservare la specie in caso di estinzione in natura.

Cuba ora è al secondo posto per numero di rinoceronti bianchi nati in cattività in America Latina - un totale di 8 - grazie ad Ale e alla nascita di sua sorella, Mel, nel 2019. Prima di allora, erano passati quasi due decenni senza nascite di esemplari come loro.