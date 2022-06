Video - Damiano dei Maneskin mantiene fede alla promessa e rimane in mutande sul palco

I Maneskin suonano al Pinkpop Festival in Olanda e il leader della band Damiano resta in mutande sul palco per tenere fede ad una promessa fatta in una intervista prima del concerto. Dopo di loro ha suonato uno dei gruppi più iconici del genere Grunge, Rock alternativo e Hard rock. i Pearl Jam. Il frontman della band ha voluto ringraziare i Maneskin per la loro performance.

Il Pinkpop Festival o Pinkpop in breve, è un festival di musica rock annuale che si svolge a Landgraaf, nei Paesi Bassi. Secondo il Guinness Book of Records, è il più vecchio festival annuale nel mondo.