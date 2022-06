Disneyland, proposta di matrimonio infranta. Sul più bello il dipendente irrompe e afferra l'anello

Tolleranza zero, il palco è riservato soltanto agli artisti del Disneyland Paris: così una proposta di matrimonio - con lui in ginocchio e anello in mano e lei pronta a riceverlo davanti al Castello della Bella Addormentata - ha avuto un finale tragicomico. La coppia è stata costretta a scendere perché un dipendente si è messo in mezzo ed ha sottratto l'anello. Non sappiamo come sia andata a finire (tra la coppia) ma ora che il video è diventato virale il centro Disneyland è corso ai ripari. Ai due oltre alle scuse sarà offerta una nuova possibilità.