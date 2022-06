La gioia di Kiev dopo il sì europeo allo status di candidato all'adesione

"La giornata di oggi segna l'inizio di un lungo cammino che faremo insieme. Con questa storica decisione l'Unione Europea manda un forte messaggio: gli ucraini appartengono alla famiglia europea, il futuro dell'Ucraina è nella Ue. Ucraina e Ue sono unite per la pace". Così il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba in un video messaggio postato su Twitter insieme all'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell.