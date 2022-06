Domenica in, ultima puntata. Venier piange: "Non sono giovanissima, col cavolo che vado in pensione"

La 38esima puntata di ‘Domenica In’, condotta da Mara Venier, ha concluso la tredicesima edizione. Su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, la zia d'Italia ha ringraziato tutto lo staff, il direttore e l'amministratore delegato. Con la voce spezzata, Venier ha ripercorso la sua ultima avventura annunciando un ritorno: “Col cavolo che vado in pensione” salutando e ringraziando il pubblico per il gradimento: "Quest'anno è stato il più grande successo”, ha proseguito Venier.