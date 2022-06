Donnarumma nervoso dopo l'errore risponde piccato alla domanda della giornalista

“Se volete fare questioni su errori fateli pure, sono il primo a prendermi le responsabilità quando sbaglio”, risponde stizzito Gianluigi Donnarumma alla domanda della giornalista Tiziana Alla durante l'intervista nel post partita. L'ex portiere del Milan non ha gradito il paragone sull'errore del portiere azzurro in occasione del momentaneo 5-0 di Werner, con la 'papera' in Champions in PSG-Real Madrid che portò al gol di Benzema.

“Oggi tutti abbiamo fatto degli errori, ma l'importante sarà crescere ricordandoci ciò che abbiamo sbagliato - aveva detto in precedenza - è stata una prestazione deludente, non ci sono scuse, ora bisogna guardarci in faccia e ripartire”.