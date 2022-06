Dopo il lancio perfetto e il video del ballo in mutande, Damiano dei Måneskin si cimenta col karate

I Maneskin, in occasione del Pinkpop Festival in Olanda, tra i grandi festival annuali al mondo, sono stati protagonisti con i loro successi. Damiano si è distinto nei giorni scorsi anche per alcune performance piuttosto singolari. È rimasto in mutande sul palco , salvo poi scoprire si trattasse di una promessa fatta, e dunque mantenuta, durante un'intervista. Qualche giorno prima, in Austria, si era lanciato sul pubblico con un " atterraggio perfetto ". Tra rock e hard rock, il frontman romano continua a stupire questa volta con colpi di karate a ritmo di musica. La sequenza perfetta a Landgraaf, nei Paesi Bassi, sembra una danza.