Dopo tre anni di purgatorio il Palermo torna in serie B: scoppia la festa, delirio al Renzo Barbera

Delirio al 'Renzo Barbera' di Palermo. Dopo tre anni di Purgatorio il Palermo torna in Serie B e lo fa in capo ad una stagione infinita, lunga 46 partite, battendo ancora un orgoglioso Padova nella finale play-off. Come all'andata, la squadra di Baldini si impone 1-0 su quella di Oddo: decidono i gol di Floriano all'Euganeo e il rigore trasformato da Brunori. Una gioia dopo tre anni passati con l'incubo del fallimento e il passaggio dalla Serie D nella stagione 2019/20 con il ritorno tra i professionisti dopo una sola annata. In C settimo posto la scorsa stagione e il terzo in quella appena conclusa. Grande euforia questa sera dei 35 mila presenti allo stadio Barbera stracolmo con il popolo rosanero che dopo il successo della squadra di mister Baldini anche nella finale di ritorno dei play-off, ha potuto far partire la festa per il ritorno nel torneo cadetto. Delusione invece per i 500 arrivati da Padova ma le due tifoserie sono da tempo gemellate e non ci sono stati incidenti.