Ecco Fujian, la terza portaerei cinese

La Cina ha varato la sua terza portaerei - presentata in una cerimonia in un cantiere navale di Shanghai. Si tratta di una nave da guerra “Type 003” interamente progettata e costruita in Cina. Chiamata Fujian, l'ultimo vettore è tecnicamente il più avanzato della flotta. Tuttavia per raggiungere la capacità operativa ci vorrà del tempo, poiché il Ministero della Difesa non ha annunciato una data per l'entrata in servizio. "I test di navigazione e di ormeggio saranno effettuati dopo il varo della nave", ha riferito la televisione CCTV. A differenza delle Liaoning, portaerei commissionata nel 2012 e dello Shandong, entrata in servizio nel 2019, il Fujian dispone di un sistema a catapulta, queste le altri navi utilizzano una piattaforma in stile salto con gli sci per il decollo dei jet. Un nuovo segnale agli Usa, dopo il braccio di ferro su Taiwan.