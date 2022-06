Ecco il drone d'attacco "Grey Eagle" che gli Usa potrebbero inviare in Ucraina

Sono macchine volanti all'avanguardia, micidiali e potenti. Sono i droni d'attacco MQ-1C Grey Eagle che gli Stati Uniti dovrebbero consegnare all'Ucraina.

La vendita non è stata ancora definita e ci si attende dal presidente Biden un annuncio nelle prossime ore. Ma c'è chi sostiene, dalle parti del Pentagono, che non è ancora il momento di dare per certa la consegna.

Il problema, infatti, starebbe nel diverso sistema antiaereo senza pilota a corto raggio usato finora dall'Ucraina. Con i droni Grey Eagle, invece, si passerebbe a un sistema molto più sofisticato.

La vendita di questi "killer dell'aria" così moderni sarebbe particolarmente significativa, dal momento che metterebbe per la prima volta in campo contro la Russia un avanzato sistema statunitense, peraltro riutilizzabile, in grado di effettuare molteplici attacchi profondi.

L'Aquila Grigia ("Grey Eagle"), infatti, può volare fino a 30 o più ore, a seconda della sua missione, raccogliendo enormi quantità di dati a fini di intelligence. Inoltre, ci sarebbero dubbi relativi alla formazione nell'uso, pilotaggio, gestione e manutenzione di una macchina bellica così complessa e moderna, dal momento che finora l'esercito di Kiev ha utilizzato i droni Bayraktar-TB2, di fabbricazione turca. Un'altra differenza riguarda il peso e la tipologia dei missili che i due tipi di droni montano: quelli in uso all'esercito ucraino, infatti, sono la metà del peso degli Hellfire in dotazione al Grey Eagle.