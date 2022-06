Ecco "Tempestoso", un lanciarazzi ucraino che può fare la differenza - Video

Ukraine Weapons Tracker, uno dei canali social più attivi nel diffondere e analizzare materiale sugli armamenti usati da entrambe le parti nel conflitto, ha diffuso questa ripresa di un lanciarazzi multiplo ucraino Bureviy attualmente schierato al fronte: “Si tratta di una modifica ucraina del sistema MRL sovietico BM-27 Uragan da 220 mm, ma montato su un telaio Tatra T815-7T3RC1 corazzato e con un moderno fuoco digitale sistema di controllo”, si legge sui profili Telegram e Twitter.

Bureviy in ucraino significa “tempestoso”. Questo sistema di artiglieria fu presentato dalla società di stato Ukroboronprom per la prima volta nel 2020 ed è un importante aggiornamento del lanciarazzi Uragan, che risale al 1975 ed è sempre stato considerato molto efficace. Usa le stesse munizioni dell'originale Uragan, facilmente reperibili quindi in Europa orientale. Sono missili lunghi 4,8 metri e pesanti quasi tre quintali, la gittata arriva fino a 35km.

Una fornitura di fine 2021 da Excalibur Army, controllata della holding di Praga Czechoslovak Group, ha permesso di montare questi lanciarazzi modernizzati sui telati corazzati Tatra. il modello T815-7 risale al 2008 ed è progettato per condizioni di fuoristrada estremo, grazie alle otto ruote motrici in grado di spostarsi in verticale ognuna indipendentemente dalle altre.