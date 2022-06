Ecuador, il video del tentato blitz in Parlamento: c'è un morto. "Proiettili al petto e all'addome"

Un gruppo di manifestanti ha cercato di entrare nel palazzo del Parlamento a Quito, in Ecuador. Il tentato blitz arriva dopo giorni di proteste indette dalla Confederazione delle Nazioni indigene dell'Ecuador (Conaie) per chiedere al presidente Guillermo Lasso la riduzione dei prezzi di carburanti e beni di prima necessità. Il cordone di polizia ha risposto all'attacco. Una persona è morta - dicono gli organizzatori - raggiunta “da proiettili al petto e all'addome”. Secondo alcune organizzazioni per i diritti umani, dall'inizio delle proteste ci sarebbero 4 vittime tra i manifestanti, 90 feriti e 87 arresti.