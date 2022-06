Elezioni in Francia, Mélenchon: "Abbiamo fatto cadere colui (Macron) eletto senza un perché"

“Questa è una situazione del tutto inaspettata, assolutamente sconosciuta. La disfatta del partito presidenziale è totale e non c'è maggioranza. Abbiamo raggiunto l'obiettivo politico che ci eravamo prefissati in meno di un mese di far cadere colui che, con tanta prepotenza, è stato eletto senza sapere perché”, ha commentato il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, i risultati delle elezioni in Francia.

Il Ministero dell'Interno francese ha pubblicato i risultati definitivi del secondo turno delle elezioni legislative che si sono concluse ieri, al termine di una serata elettorale che ha visto l'alleanza di sinistra Nupes di Jean-Luc Mélenchon e il Rassemblement national di Marine Le Pen avere successo a scapito della maggioranza presidenziale Ensemble! di Emmanuel Macron. Secondo i risultati del Ministero dell'Interno, la maggioranza presidenziale Ensemble! avrà 245 deputati nell'Assemblea nazionale; Nupes ottiene 131 seggi; Rassemblement 89 deputati; i Repubblicani 61; i vari deputati a sinistra saranno 22; ai regionalisti 10 seggi; 10 anche ai i vari deputati a destra; 4 agli altri di centro; 3 seggi all'UDI; sarà presente un sovranista eletto di destra; non è stato eletto nessun deputato di estrema destra (Reconquête!). Il tasso di astensione al secondo turno è stato del 53,77%, in aumento rispetto al primo turno (52,49%), secondo i dati del ministero dell'Interno. Il tasso di partecipazione è del 46,23% contro il 42,64% del 2017 e il 55,4% del 2012.