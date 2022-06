Le operazioni di ricerca a terra dell'elicottero disperso sull'Appennino tosco-emiliano

Dopo una notte di lavoro - come si legge sul sito dei Vigili del fuoco - hanno dato finora esito negativo le operazioni di ricerca dell’elicottero disperso sull’Appennino tosco-emiliano: prosegue l’intervento dei vigili del fuoco nell’ambito del dispositivo di soccorso in azione da ieri. A terra stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco dotate di strumentazione Dedalo e Lifeseeker (due dispositivi all’avanguardia per la localizzazione di cellulari anche in assenza della normale copertura telefonica) ed altre esperte in topografia applicata al soccorso.