Esercitazione nel Baltico, la USS Kearsarge: la più grande nave da guerra Usa ancorata a Stoccolma

In un clima piuttosto teso, l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio ha accelerato - probabilmente - alcune decisioni di Paesi che erano rimasti fuori dalla Nato. Mosca ha ripetutamente messo in guardia Helsinki e Stoccolma dall'arruolarsi nell'esercito dell'alleanza occidentale eppure il conflitto in Ucraina ha spinto proprio Finlandia e Svezia a “violare” la neutralità. In questo video l'arrivo della USS Kearsarge, la più grande nave da guerra Usa ancorata a Stoccolma.