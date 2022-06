Esplosioni a Berdyansk, il porto ucraino occupato dai russi

Il silenzio del mattino è stato interrotto da tre diverse esplosioni che hanno squarciato il cielo nella regione occupata di Berdyansk, a Zaporozhye.

Nelle immagini, i minuti successivi ai boati, con una colonna di fumo nero che si alza e viene trasportata a largo verso il mare e il canto degli uccelli che riprende a stento.

Secondo quanto riportato dall'agenzia "RIA-Melitopol" metà della città è stata lasciata senza elettricità.

Il porto dell'Ucraina sud-orientale di Berdyansk, occupato dai russi, è stato riaperto pochi giorni fa dopo lo sminamento e, stando a quanto riportava la Tass lo scorso 8 giugno, si prevedeva che le prime navi con il grano avrebbero preso il mare entro questo week end.



“Tutto è pronto per la spedizione del carico e probabilmente il grano partirà per primo. In realtà qui c'è molto grano, tutti gli elevatori sono pieni. Le prime navi dovrebbero lasciare il porto alla fine di questa settimana”, aveva affermato Vladimir Rogov, membro del consiglio direttivo dell'autoproclamata amministrazione locale.