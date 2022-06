Etna, la nuova bocca effusiva vista da vicino. Video

Una nuova bocca effusiva si è aperta nel tardo pomeriggio del 7 giugno 2022 ad una quota di circa 1900-1950 m, ha comunicato l'INGV. Nelle immagini girate nella notte tra martedì e mercoledì, si vede la colata muoversi lentamente per oltre cento metri.

E' quanto emerge da un sopralluogo sul posto degli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, che hanno accertato che la bocca si trova a circa 1.900-1.950 metri, una quota più in alto a quella precedentemente stimata. Continua invece invariata l'attività effusiva dalle bocche apertesi il 29 maggio, tra 2.900 e 2.700 metri, con i fronti lavici attivi che hanno raggiunto una quota di 2.000 metri circa. Dal punto di vista sismico non si registrano variazioni significative. Le stazioni delle reti clinometrica e Gnss non mostrano deformazioni del suolo significative.

L'ampiezza media del tremore vulcanico, dalla tarda serata di ieri, ha fatto registrare una fase di graduale di decremento che ha portato tale parametro da valori alti a medio-alti. Le sorgenti del tremore sono localizzate nell'area del cratere di Sud-Est ad una quota di circa 2.900 metri sopra il livello del mare.