Fedez brucia Amadeus: "Lo presenta mia moglie". Chiara Ferragni emozionata: "Mi tremano le mani"

Un attimo prima di dirlo Amadeus, Fedez lo brucia sui social. Il rapper, che a Sanremo è arrivato secondo nel 2021 in duo con Francesca Michielin, su Instagram, al momento dell'annuncio, posta “Lo presenta mia moglie, congratulazioni amore mio”. Lei risponde emozionata: “Mi tremano le mani ragazzi”. “Anche a me”, replica Federico.



E poi il messaggio di Chiara Ferragni rivolto al conduttore su Instagram: "Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023", con un cuoricino accanto all'ultima parola accompagnando il post con una foto insieme al presentatore, sorridenti. Il conduttore e direttore artistico della 73esima edizione del festival, in calendario dal 7 all'11 febbraio prossimi, aveva appena ufficializzato in diretta al Tg1 che Ferragni, 35 anni, sarebbe stata la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata.