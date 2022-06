Fine della scuola: festeggia saltando sull'auto dei vigili urbani provocando danni

Verrà denunciato per danneggiamento lo studente dell'istituto Primo Levi di Torino che mentre festeggiava con i suoi compagni, la fine delle lezioni e l'inizio delle vacanze, è salito sul tettino di un'auto della polizia municipale. Il mezzo, come testimonia il video, è stato preso d'assalto da decine di ragazzi, in un clima di festa, con cori a favore degli agenti e abbracci tra studenti. Ma il tettuccio è rimasto danneggiato. Così stamattina la polizia municipale ha acquisito le immagini per identificare lo studente.