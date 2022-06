Fiorello canta con Gigi D'Alessio "O sarracino"

Fiorello è salito sul palco durante il concerto di Gigi D'Alessio a Napoli, ieri sera in diretta su Rai1. Migliaia di persone erano in piazza per celebrare i 30 anni di carriera del cantante napoletano. Fiorello ha ballato e cantato insieme a D'Alessio e anche dietro le quinte si è mostrato in ottima forma con battute e scherzi. Unica dichiarazione semiseria “La mia esperienza a Sanremo è chiusa per sempre”, ma con Fiorello nulla è mai certo.